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Британія і ЄС проведуть нові переговори щодо Brexit

Брюссель, Неділя 04 жовтня 2020 13:56
Британія і ЄС проведуть нові переговори щодо Brexit
Фото: прапори Великобританії і ЄС (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Великобританія і Європейський союз наступного тижня проведуть новий раунд переговорів про умови торгівлі після Brexit. У ЄС заявляють, що угода має бути підписана до кінця місяця.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідна домовленість досягнута в ході телефонної розмови прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

На їхню думку, в останні тижні був досягнутий прогрес за умов торгової угоди, проте залишилися суттєві прогалини - особливо, але не тільки, у сферах рибальства, рівних правил і управління.

Сторона ЄС заявляє, що угода має бути підписана до кінця жовтня - або найпізніше до перших днях листопада. ЄС вважає, що повинно залишитися достатньо часу для ратифікації країнами спільноти, яка триватиме до кінця року.

Фон дер Ляйєн і Джонсон доручили своїм представникам на переговорах по Brexit Мішеля Барньє і Девіду Фросту інтенсивно працювати, щоб спробувати заповнити ці прогалини.

Нагадаємо, раніше Євросоюз офіційно повідомив про Британію порушення нею угоди про Brexit після того, як Палата громад британського парламенту остаточно підтримала законопроект про внутрішній ринок.

Крім того, в Єврокомісії заявили, що спроби Британії дати угоди нову інтерпретацію підривають довіру між сторонами.

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