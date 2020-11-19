Британия и ЕС приостановили переговоры по Brexit

Представители Великобритании и Европейский союз временно приостановили переговоры относительно переходного периода Brexit. У одного из членов европейской делегации подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом сообщил переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в Twitter.

"Один из участников переговоров в моей команде сдал положительный тест на COVID-19. Мы с Дэвидом Фростом (переговорщик Британии по Brexit - ред.) решили на короткое время остановить переговоры на нашем уровне", - написал он.

При этом Барнье добавил, что команды переговорщиков продолжат свою работу, полностью соблюдая правила.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия и Евросоюз возобновляют переговоры о новом торговом соглашении. Тогда в совместном документе отмечалось, что если стороны не придут к общему согласию во всех вопросах, то переговоры будут проходить ежедневно, включая выходные.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле.