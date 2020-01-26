Великобритания представила памятную моменту по случаю Brexit

Фото: памятная монета (twitter.com/sajidjavid)

Министерство финансов страны обеспечило изготовление 3 млн таких монет номиналом 50 пенсов

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид представил изображение памятной монеты, которая была выпущена по случаю выхода страны из Европейского союза (Brexit) 31 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

На монете номиналом написано: "Мир, процветание и дружба со всеми государствами". Также на монете написана дата Brexit - 31 января 2020 год.

Министерство финансов страны обеспечило изготовление 3 млн таких монет. До конца года планируется выпустить еще 7 млн. Они будут доступны в банках, почтовых отделениях и магазинах уже в день выхода Великобритании из ЕС.

Также ведомство выпустит специальную сувенирную монету по случаю Brexit, которую уже согласились приобрести 13 тыс. человек.

This coin marks the beginning of an exciting new chapter in British history. Let’s look forward with confidence & unleash the enormous potential of our great country. https://t.co/QNpEDHDutz pic.twitter.com/HZDVhEzSXK — Sajid Javid (@sajidjavid) January 26, 2020

Напомним, в конце января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода страны из состава Европейского союза. Согласно договоренностям, Великобритания прекращает быть членом ЕС 31 января.

Подписывая соглашение, Джонсон заявил, что это "фантастический момент", который "подвел итоги референдума 2016 года и положил конец затянувшимся спорам и разногласиям".