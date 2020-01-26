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Великобритания представила памятную моменту по случаю Brexit

Новости » Политика     26.01.2020 - 18:31
Великобритания представила памятную моменту по случаю Brexit
Фото: памятная монета (twitter.com/sajidjavid)

Министерство финансов страны обеспечило изготовление 3 млн таких монет номиналом 50 пенсов

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид представил изображение памятной монеты, которая была выпущена по случаю выхода страны из Европейского союза (Brexit) 31 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

На монете номиналом написано: "Мир, процветание и дружба со всеми государствами". Также на монете написана дата Brexit - 31 января 2020 год.

Министерство финансов страны обеспечило изготовление 3 млн таких монет. До конца года планируется выпустить еще 7 млн. Они будут доступны в банках, почтовых отделениях и магазинах уже в день выхода Великобритании из ЕС.

Также ведомство выпустит специальную сувенирную монету по случаю Brexit, которую уже согласились приобрести 13 тыс. человек.

Напомним, в конце января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода страны из состава Европейского союза. Согласно договоренностям, Великобритания прекращает быть членом ЕС 31 января.

Подписывая соглашение, Джонсон заявил, что это "фантастический момент", который "подвел итоги референдума 2016 года и положил конец затянувшимся спорам и разногласиям".

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