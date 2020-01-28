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Британія і ЄС почнуть переговори про нову торговельну угоду навесні

Новини » Політика     28.01.2020 - 18:16
Британія і ЄС почнуть переговори про нову торговельну угоду навесні
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В ЄС вважають занадто амбітними плани завершити угоду з Великобританією до кінця 2020 року

Великобританія і Європейський союз 3 березня приступлять до обговорення нової торгової операції після виходу Британії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що сторони планують завершити торгову угоду до 31 грудня, коли закінчиться перехідний період після Brexit. Групу переговірників Великобританії буде очолювати Річард Фрост, з боку Євросоюзу - Мішель Барньє.

При цьому в ЄС вважають занадто амбітним плани укласти угоду за 10 місяців, так як цей термін занадто коротким, щоб узгодити всі складні торгові питання. Незважаючи на це британський уряд на чолі з Борисом Джонсоном не планує продовжувати термін перехідного періоду.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав угоду про умови виходу країни зі складу Європейського союзу. Згідно з домовленостями, Великобританія припиняє бути членом ЄС 31 січня.

Також РБК-Україна писало, що правительства України і Великобританії переглянуть угода про торгівлю між країнами після завершення процесу виходу Британії з Європейського союзу (Brexit).

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