Британия, ЕС, Канада и США обсуждают введение санкций против Беларуси

Великобритания, Европейский союз, Канада и Соединенные Штаты обсуждают возможное введение санкций в отношении Беларуси. Санкции могут ввести за подавление протестов в стране после "спорных выборов".

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам канадского источника издания, если будет принято положительное решение по этому вопросу, то санкции будут введены "в не слишком отдаленном будущем".

При этом он отметил, что после выборов в Беларуси произошел ряд вещей, достойных осуждения.

"Мы ясно дали понять, что ситуация не может оставаться такой, и именно по этой причине мы вместе с другими партнерами ищем варианты санкции, которые мы могли бы ввести", - сообщил источник.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Кроме него, под ограничения попали еще 29 чиновников. Всем им запретили въезд на территорию стран Балтии.

Кроме того, санкции против причастных к фальсификации выборов в Беларуси и к силовым разгонам мирных протестов могут ввести и США, а Европейский союз уже в ближайшее время определится с санкциями.