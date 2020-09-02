Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі

Великобританія, Європейський союз, Канада і Сполучені Штати обговорюють можливе введення санкцій щодо Білорусі. Санкції можуть ввести за придушення протестів у країні після суперечливих виборів".

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами канадського джерела видання, якщо буде прийнято позитивне рішення з цього питання, то санкції будуть введені "в не надто віддаленому майбутньому".

При цьому він зазначив, що після виборів у Білорусі стався ряд речей, гідних осуду.

"Ми ясно дали зрозуміти, що ситуація не може залишатися такою, і саме з цієї причини ми разом з іншими партнерами шукаємо варіанти санкції, які ми могли б ввести", - повідомило джерело.

Нагадаємо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Крім нього, під обмеження потрапили ще 29 чиновників. Всім їм заборонили в'їзд на територію країн Балтії.

Крім того, санкції проти причетних до фальсифікації виборів в Білорусі і до силових разгонів мирних протестів можуть ввести і США, а Європейський союз вже найближчим часом визначиться з санкціями.