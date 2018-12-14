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Лондон і Брюссель повинні готуватися до нового референдуму по Brexit, - екс-прем'єр Британії

Новини » Політика    14.12.2018 - 11:37
Лондон і Брюссель повинні готуватися до нового референдуму по Brexit, - екс-прем'єр Британії
Фото: Тоні Блер (facebook.com/tony.blair)

На думку Блера, лідери ЄС повинні запропонувати реформу блоку, яка стимулювала б Британію в ньому залишитися

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер заявив, що Великобританія і Європейський союз повинні підготуватися до другого референдуму за Brexit, тому що парламент, ймовірно, не зможе домовитися про процедуру виходу Британії з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Менш ніж за чотири місяці до Brexіt, прем'єр-міністр Тереза Мей скасувала парламентське голосування за вихід Британії з ЄС. На думку Блера, лідери ЄС повинні запропонувати реформу блоку, яка стимулювала б Британію в ньому залишитися.

"Ми знаємо варіанти Brexit. Парламент повинен обрати один з них. Якщо він не зможе вибрати, значить, потрібно знову віддати всі рішення народу", - заявив він.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу відмовився від повторних переговорів про поступки щодо процедури виходу Британії з ЄС.

Раніше повідомлялося, що в Брюсселі в четвер, 13 грудня, відбудеться спеціальна зустріч лідерів країн Європейського союзу щодо угоди про вихід Британії з ЄС (Brexit).

Зазначимо, офіційний представник прем'єр-міністра Терези Мей підтвердив, що уряд пізніше призначить дату голосування в Палаті громад, і воно відбудеться до 21 січня.

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