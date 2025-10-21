Британия разрешит военным сбивать дроны вблизи военных баз

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

В понедельник соответствующие планы представил министр обороны Британии Джон Хили. Он объявил о внедрении "кинетической опции", которая позволит британским войскам или полиции Минобороны сбивать беспилотники, которые представляют угрозу военным объектам в Великобритании.

BBC уточняет, что новые полномочия будут применяться только к военным объектам, однако могут быть распространены и на гражданские объекты, такие как аэропорты.

Ныне действующий протокол обязывает солдат отвлекать беспилотники или нарушать их GPS-сигнал, используя противодроновое оборудование.

Сбивать неопознанные дроны разрешается лишь в чрезвычайных обстоятельствах.

Инциденты с дронами

Издание напомнило, что в прошлом году на четырех британских авиабазах, которые используют вооруженные силы США - были сообщения о загадочных появления беспилотников.

В частности, речь идет о базах ВВС Лейкенхит и Милденхолл в графстве Саффолк, Фелтвелл в Норфолке и Фэрфорд в Глостершире. Инцидент произошел в ноябре прошлого года.

Тогда около 60 военнослужащих Королевских ВВС были отправлены для оказания помощи ВВС США в расследовании.

По итогу ни официальные лица США, ни представители Великобритании не сообщили, кто могу стоять за деятельностью беспилотников.

Как пишет BBC, вышеуказанные авиабазы имеют стратегическое значения для вооруженных сил США. Недавно, спустя несколько дней после бомбардировки американцами иранских ядерных объектов в июне, США разместили истребители F-22A на базе ВВС Британии Лейкенхит.

Также стоит отметить, что за последние месяцы дроны неоднократно нарушили воздушное пространство по всей Европе. И судя по всему, они российские.

Эти наблюдения по всему ЕС побудили провести в начале октября саммит лидеров в Дании. После, несколько государств-членов ЕС поддержали планы создания многоуровневой "стены дронов", чтобы быстро обнаруживать, отслеживать и уничтожать российские беспилотники.