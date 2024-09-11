Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, - The Guardian

За даними The Guardian, у Британії вже прийнято рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії. Ймовірно, про це не буде оголошено в п'ятницю на зустрічі прем'єр-міністра Британії Кіра Стармер та президента США Джо Байденом у Вашингтоні.

Як пише видання, ймовірно, спільний візит держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі до Києва не відбувся б, якби не було позитивного рішення щодо Storm Shadow.

Скоріше за все, публічна заява про ракети дальнього радіусу дії в Києві вважатиметься надмірно провокативною. Цілком ймовірно, що навколо використання Україною ракет, дальність яких становить понад 300 кілометрів, все ще існуватимуть обмеження, щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак.

Дозвіл ЗСУ бити по території РФ

Україна отримує далекобійні ракети від Британії, США та Франції, однак досі є обмеженням щодо ударів ними по території Росії.

За словами Джона Кірбі, США продовжують вести приватні переговори з Україною на цю тему.