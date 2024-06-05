Британія дозволила Україні бити по військових цілях на території РФ, - Зеленський

Що передувало

Нагадаємо, на початку травня міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що Україна може використовувати британську зброю, щоб бити по цілях на території Росії.

Але нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів про те, що дозвіл на використання британських ракет Storm Shadow, наданих ЗСУ, "не є стовідсотковим".

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