Британия разрешила Украине бить по военным целям на территории РФ, - Зеленский

В ведомстве отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Риши Сунак провели телефонный разговор.

Основное внимание лидеры уделили подготовке к саммиту мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

"Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена ​​на саммите на самом высоком уровне", - отметил Зеленский.

Президент Украины и премьер Британии коснулись вопросов усиления украинской противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей.

"Президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории РФ", - сказано в сообщении ОП.

По словам главы государства, такое решение Лондона помешает попыткам РФ расширить войну и спасет жизнь людей.

Также одной из тем обсуждений стали возможности для совместных тренировочных миссий между Украиной и Британией.