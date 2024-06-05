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Британия разрешила Украине бить по военным целям на территории РФ, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лондон решил разрешить Украине наносить удары по военным целям на территории России британским оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

В ведомстве отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Риши Сунак провели телефонный разговор. 

Основное внимание лидеры уделили подготовке к саммиту мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. 

"Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена ​​на саммите на самом высоком уровне", - отметил Зеленский. 

Президент Украины и премьер Британии коснулись вопросов усиления украинской противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей. 

"Президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории РФ", - сказано в сообщении ОП. 

По словам главы государства, такое решение Лондона помешает попыткам РФ расширить войну и спасет жизнь людей.

Также одной из тем обсуждений стали возможности для совместных тренировочных миссий между Украиной и Британией. 

Что предшествовало

Напомним, в начале мая министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может использовать британское оружие, чтобы бить по целям на территории России.

Но недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что разрешение на использование британских ракет Storm Shadow, предоставленных ВСУ, "не является стопроцентным".

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