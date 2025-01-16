Британія дозволила перший в історії запуск ракети в космос із території Європи

Британський регулятор видав першу ліцензію на вертикальний орбітальний запуск ракети в космос. Цей пуск може стати першим в історії з космодрому на території Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Повідомляється, що ліцензію отримав німецький виробник ракет Rocket Factory Augsburg (RFA). Він став першим "оператором космічного польоту", ліцензованим Управлінням цивільної авіації Британії.
Ліцензія дасть змогу здійснити випробувальний політ 30-метрової ракети RFA ONE з космодрому SaxaVord на Шетландських островах. Запуск заплановано на 2025 рік.
SaxaVord - це перепрофільована база, яка стала першим космодромом у Великій Британії з дозволом на вертикальні запуски ракет.
Rocket Factory Augsburg заснована 2018 року і сподівається зайняти нішу у відносно бюджетній доставці вантажів на низьку навколоземну орбіту. Такими вантажами, наприклад, можуть стати супутники.
Компанія розраховує з часом вийти на щотижневі запуски. Нинішня ліцензія дозволяє робити 10 запусків на рік, не більше двох на місяць і з інтервалом не менше ніж 24 години між злетами.
"Отримання першої в історії ліцензії на запуск за межами майданчика ЄКА в Куру (майданчик Європейської космічної агенції у Франузькій Гвіані, - ред.) - це не просто важлива віха, це потужне підтвердження нашої технічної досконалості і поворотний момент для європейських космічних інновацій", - заявив співзасновник і комерційний директор RFA Йорн Шпурманн.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Blue Origin готується до запуску ракети і може кинути виклик домінуванню SpaceX мільярдера Ілона Маска в комерційних космічних перевезеннях.
Минулого року SpaceX запустила космічний корабель Starship і вперше успішно приземлила величезний перший ступінь ракети-прискорювача.
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