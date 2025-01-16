Британия разрешила первый в истории запуск ракеты в космос с территории Европы

Сообщается, что лицензию получил немецкий производитель ракет Rocket Factory Augsburg (RFA). Он стал первым "оператором космического полета", лицензированным Управлением гражданской авиации Британии.

Лицензия позволит совершить испытательный полет 30-метровой ракеты RFA ONE с космодрома SaxaVord на Шетландских островах. Запуск запланирован на 2025 год.

SaxaVord - это перепрофилированная база, которая стала первым космодромом в Великобритании с разрешением на вертикальные запуски ракет.

Rocket Factory Augsburg основана в 2018 году и надеется занять нишу в относительно бюджетной доставке грузов на низкую околоземную орбиту. Такими грузами, например, могут стать спутники.

Компания рассчитывает со временем выйти на еженедельные запуски. Нынешняя лицензия разрешает делать 10 запусков в год, не более двух в месяц и с интервалом не менее 24 часов между взлетами.

"Получение первой в истории лицензии на запуск за пределами площадки ЕКА в Куру (площадка Европейского космического агенства во Франузской Гвиане, - ред.) - это не просто важная веха, это мощное подтверждение нашего технического совершенства и поворотный момент для европейских космических инноваций", - заявил соучредитель и коммерческий директор RFA Йорн Шпурманн.