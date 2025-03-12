Британія допомогла Україні та США узгодити 30-денне припинення вогню, - BBC

За даними джерел видання в уряді Британії, протягом останнього тижня в Європі під керівництвом прем'єра Британії Кіра Стармера докладали зусиль, щоб налагодити відносини між Україною і США.

Співрозмовники BBC зазначають, що минулого тижня радник прем'єра Британії з нацбезпеки Джонатан Пауелл разом з американським колегою Майком Волцем, а також німецькими та французькими чиновниками розробляв план про припинення вогню між Україною і Росією.

При цьому на вихідних Пауелл відвідував Київ, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і допомогти скласти пропозицію, яка включає тимчасове перемир'я, обмін полоненими, повернення депортованих українських дітей.

Європейські чиновники хотіли домогтися, щоб тепер Росія опинилася в центрі уваги.