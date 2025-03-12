Британия помогла Украине и США согласовать 30-дневное прекращение огня, - BBC

По данным источников издания в правительстве Британии, в течение последней недели в Европе под руководством премьера Британии Кира Стармера предпринимались усилия, чтобы наладить отношения между Украиной и США.

Собеседники BBC отмечают, что на прошлой неделе советник премьера Британии по нацбезопасности Джонатан Пауэлл вместе с американским коллегой Майком Уолтцем, а также немецкими и французскими чиновниками разрабатывал план о прекращении огня между Украиной и Россией.

При этом на выходных Пауэлл посещал Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и помочь составить предложение, которое включает временное перемирие, обмен пленными, возвращение депортированных украинских детей.

Европейские чиновники хотели добиться, чтобы теперь Россия оказалась в центре внимания.