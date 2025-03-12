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Британия помогла Украине и США согласовать 30-дневное прекращение огня, - BBC

Фото: Кир Стармер, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия была вовлечена в процесс разработки американской инициативы о прекращении огня между Украиной и Россией на 30 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным источников издания в правительстве Британии, в течение последней недели в Европе под руководством премьера Британии Кира Стармера предпринимались усилия, чтобы наладить отношения между Украиной и США. 

Собеседники BBC отмечают, что на прошлой неделе советник премьера Британии по нацбезопасности  Джонатан Пауэлл вместе с американским коллегой Майком Уолтцем, а также немецкими и французскими чиновниками разрабатывал план о прекращении огня между Украиной и Россией. 

При этом на выходных Пауэлл посещал Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и помочь составить предложение, которое включает временное перемирие, обмен пленными, возвращение депортированных украинских детей. 

Европейские чиновники хотели добиться, чтобы теперь Россия оказалась в центре внимания. 

Прекращение огня

Напомним, украинская и американская делегации вчера, 11 марта, обсуждали инициативу США о прекращении огня с Россией. В итоге Киев ее поддержал.

Как отмечал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, такой шаг может начать путь к завершению войны.

При этом украинский чиновник заверял, что речь о заморозке конфликта не идет.

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Соединенные Штаты АмерикиСаудовская АравияМирные переговорыПеремирие на ДонбассеРежим прекращения огняВойна в Украине