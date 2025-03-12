Британия помогла Украине и США согласовать 30-дневное прекращение огня, - BBC

Британия была вовлечена в процесс разработки американской инициативы о прекращении огня между Украиной и Россией на 30 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По данным источников издания в правительстве Британии, в течение последней недели в Европе под руководством премьера Британии Кира Стармера предпринимались усилия, чтобы наладить отношения между Украиной и США.
Собеседники BBC отмечают, что на прошлой неделе советник премьера Британии по нацбезопасности Джонатан Пауэлл вместе с американским коллегой Майком Уолтцем, а также немецкими и французскими чиновниками разрабатывал план о прекращении огня между Украиной и Россией.
При этом на выходных Пауэлл посещал Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и помочь составить предложение, которое включает временное перемирие, обмен пленными, возвращение депортированных украинских детей.
Европейские чиновники хотели добиться, чтобы теперь Россия оказалась в центре внимания.
Напомним, украинская и американская делегации вчера, 11 марта, обсуждали инициативу США о прекращении огня с Россией. В итоге Киев ее поддержал.
Как отмечал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, такой шаг может начать путь к завершению войны.
При этом украинский чиновник заверял, что речь о заморозке конфликта не идет.
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