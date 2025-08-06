Британія допомагає Ізраїлю знайти заручників у Газі: The Telegraph дізналося яким чином

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

У Міноборони Британії розповіли, що розвіддані, зібрані літаками Королівських ВПС, "регулярно" передають ізраїльтянам, а ті, зі свого боку, використовують цю інформацію винятково для відстеження захоплених заручників.

Також виданню повідомили, що вильоти відбуваються майже щодня.

"Велика Британія контролює, яку інформацію передають ізраїльській владі, і тільки інформація, що стосується порятунку заручників, буде передана відповідному органу. Ми не коментуємо подробиці операції з міркувань безпеки", - сказало джерело.

Як пише The Telegraph, літак Shadow R1 оснащений електронними датчиками, які збирають дані на землі в секторі Гази. Він ідентифікує транспортні засоби, житлові будівлі, а також збільшує масштаб зображень окремих осіб, які пересуваються в секторі Гази.

При цьому джерело Королівських ВПС сказало The Times, що літак Shadow R1 повернувся до Великої Британії. Які саме літаки взяли на себе збір розвідувальної інформації, поки що неясно.

Водночас уточнюється, що від початку війни в жовтні 2023 року, зокрема й минулого місяця, розвідлітаки Shadow R1 здійснили сотні вильотів у небі над Газою.

"З початку грудня 2023 року Королівські ВПС регулярно проводили неозброєні розвідувальні польоти над сектором Газа з єдиною метою - знайти заручників", - сказав представник Міноборони The Telegraph.

Припускають, що близько 20 із 50 заручників, які залишилися в Газі, все ще живі. Їхні сім'ї побоюються, що плани захоплення сектора можуть поставити під загрозу їхніх близьких.