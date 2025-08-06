Британия помогает Израилю найти заложников в Газе: The Telegraph узнало каким образом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

В Минобороны Британии рассказали, что разведанные, собранные самолетами Королевских ВВС, "регулярно" передаются израильтянам, а те в свою очередь, используют эту информацию исключительно для отслеживания захваченных заложников.

Также изданию сообщили, что вылеты происходят почти ежедневно.

"Великобритания контролирует, какая информация передается израильским властям, и только информация, касающаяся спасения заложников, будет передана соответствующему органу. Мы не комментируем подробности операции по соображениям безопасности", - сказал источник.

Как пишет The Telegraph, самолет Shadow R1 оснащен электронными датчиками, которые собирают данные на земле в секторе Газа. Он идентифицирует транспортные средства, жилые здания, а также увеличивает масштаб изображений отдельных лиц, которые передвигаются в секторе Газа.

При этом источник Королевских ВВС сказал The Times, что самолет Shadow R1 вернулся в Великобританию. Какие именно самолеты взяли на себя сбор разведывательной информации, пока неясно.

В то же время, уточняется, что с начала войны в октябре 2023 года, в том числе и в прошлом месяце, разведсамолеты Shadow R1 совершили сотни вылетов в небе над Газой.

"С начала декабря 2023 года Королевские ВВС регулярно проводили невооруженные разведывательные полеты над сектором Газа с единственной целью - найти заложников", - сказал представитель Минобороны The Telegraph.

Предполагается, что около 20 из 50 оставшихся заложников в Газе все еще живы. Из семьи опасаются, что планы захвата сектора могу поставить под угрозу из близких.