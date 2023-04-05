Британія бойкотуватиме чемпіонат світу-2023 з боксу через допуск росіян і білорусів

Збірна Великої Британії з боксу не братиме участі у майбутньому чемпіонаті світу з боксу серед чоловіків, що проходитиме у Ташкенті (Узбекистан) з 30 квітня по 14 травня 2023 року, через допуск спортсменів з Росії та Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Федерації боксу Великої Британії (GB Boxing).
У Британії відзначили, що виступ росіян та білорусів під своїми національними прапорами суперечить умовам, які встановив Міжнародний олімпійський комітет.
"Рішення відображає триваючу стурбованість щодо майбутнього місця боксу в олімпійській програмі та нещодавнє рішення IBA дозволити командам боксерів з Росії та Білорусі змагатися під їхніми національними прапорами, що суперечить позиції МОК щодо участі спортсменів з цих країн", - йдеться в повідомленні федерації.
GB Boxing відкрито засуджує вторгнення РФ в Україну та висловлює солідарність з українським народом та спортсменами.
Британські боксери змагатимуться на Європейських іграх у червні 2023 року на Європейських іграх у Польщі.
Нагадаємо, раніше Міжнародна асоціація боксу (IBA) дозволила росіянам і білорусам повернутися на міжнародний ринг. Рада директорів асоціації скасувала попереднє рішення щодо недопущення представників країн-агресорів до змагань.
У зв'язку з цим жіноча та чоловіча боксерські національні команди України не поїдуть на чемпіонат світу-2023 через допуск до змагань білоруських і російських спортсменів.
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