Британія бойкотуватиме чемпіонат світу-2023 з боксу через допуск росіян і білорусів

У Британії відзначили, що виступ росіян та білорусів під своїми національними прапорами суперечить умовам, які встановив Міжнародний олімпійський комітет.

"Рішення відображає триваючу стурбованість щодо майбутнього місця боксу в олімпійській програмі та нещодавнє рішення IBA дозволити командам боксерів з Росії та Білорусі змагатися під їхніми національними прапорами, що суперечить позиції МОК щодо участі спортсменів з цих країн", - йдеться в повідомленні федерації.

GB Boxing відкрито засуджує вторгнення РФ в Україну та висловлює солідарність з українським народом та спортсменами.

Британські боксери змагатимуться на Європейських іграх у червні 2023 року на Європейських іграх у Польщі.