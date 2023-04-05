Британия будет бойкотировать чемпионат мира-2023 по боксу из-за допуска россиян и белорусов

В Британии отметили, что выступление россиян и белорусов под своими национальными флагами противоречит условиям, установленным Международным олимпийским комитетом.

"Решение отражает продолжающуюся обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнее решение IBA позволить командам боксеров из России и Беларуси соревноваться под их национальными флагами, что противоречит позиции МОК по участию спортсменов из этих стран", - говорится в сообщении федерации.

GB Boxing открыто осуждает вторжение РФ в Украину и выражает солидарность с украинским народом и спортсменами.

Британские боксеры сразятся на Европейских играх в июне 2023 года на Европейских играх в Польше.