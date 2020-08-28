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Британия в ближайшее время предоставит летальное оружие Украине

Киев, Пятница 28 августа 2020 16:12
Британия в ближайшее время предоставит летальное оружие Украине
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ближайшее время Великобритания предоставит Украине реальную военную помощь. В рамках контракта готовятся поставки летального оружия и локализация его производства.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

По его словам, на сегодня отношения с Британией становятся все более важными, поскольку это ключевой партнер Украины в сфере безопасности. Пристайко рассчитывает, что в ближайшее время будет предоставлена реальная военная помощь.

"В том числе речь идет о значительном контракте на летальное оружие - не только приобретение, но и производство в Украине, локализация. Это позиция нашего правительства, и она справедлива", - добавил Пристайко.

Он также добавил, что по прибытию в Британию займется организацией визита президента Владимира Зеленского.

Напомним, в июне Украина получила ракеты Javelin от США. Это была первая партия по контракту, который стороны подписали в декабре 2019 года. Он также предусматривает поставки комплексов, обслуживание и подготовку расчетов.

Кроме того, в июле Эстония отправила Украине несколько тысяч пистолетов.

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