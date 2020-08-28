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Британія найближчим часом надасть летальну зброю Україні

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 16:12
Британія найближчим часом надасть летальну зброю Україні
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Найближчим часом Великобританія надасть Україні реальну військову допомогу. У рамках контракту готуються поставки летальної зброї та локалізація її виробництва.

Про це в інтерв'ю "Європейської правді" розповів посол України в Британії Вадим Пристайко.

За його словами, на сьогодні відносини з Британією стають все більш важливими, оскільки це ключовий партнер України у сфері безпеки. Пристайко розраховує, що найближчим часом буде надана реальна військова допомога.

"У тому числі мова йде про значний контракт на летальну зброю - не лише придбання, а й виробництво в Україні, локалізація. Це позиція нашого уряду, і вона справедлива", - додав Пристайко.

Він також додав, що по прибуттю до Британії займеться організацією візиту президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, в червні Україна отримала ракети Javelin від США. Це була перша партія за контрактом, який сторони підписали в грудні 2019 року. Він також передбачає постачання комплексів, обслуговування і підготовку розрахунків.

Крім того, в липні Естонія відправила Україні кілька тисяч пістолетів.

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