Британия и Австралия подписали соглашение о свободной торговле

Великобритания подписала соглашение о свободной торговле с Австралией, которое в британском правительстве назвали "историческим". Оно было согласовано премьер-министрами Британии и Австралии Борисом Джонсоном и Скоттом Моррисоном в Лондоне еще в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

"Великобритания подписала историческое торговое соглашение с Австралией, наше первое соглашение после выхода из ЕС, которое устанавливает новые глобальные стандарты в области цифровых технологий и услуг, а также создает новые возможности для труда и путешествий как для британцев, так и для австралийцев", - говорится в сообщении.

Окончательно документ был подписан на виртуальной церемонии секретарем международной торговли Британии Анн-Мари Тревельян, после чего будет передан на рассмотрение парламента.

Ожидается, что в результате соглашения торговля между странами увеличится на 10,4 млрд фунтов стерлингов, что приведет к повышению заработной платы в Великобритании. Соглашение также должно способствовать созданию новых возможностей для бизнеса в обеих странах.