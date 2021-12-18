Британія і Австралія підписали угоду про вільну торгівлю

Великобританія підписала угоду про вільну торгівлю з Австралією, яку в британському уряді назвали "історичною". Вона було погоджена прем'єр-міністрами Британії та Австралії Борисом Джонсоном і Скоттом Моррісоном в Лондоні ще в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Великобританії.

"Великобританія підписала історичну торговельну угоду з Австралією, нашу першу угоду після виходу з ЄС, яка встановлює нові глобальні стандарти в області цифрових технологій і послуг, а також створює нові можливості для праці і подорожей як для британців, так і для австралійців", - йдеться в повідомленні.

Остаточно документ був підписаний на віртуальній церемонії секретарем міжнародної торгівлі Британії Анн-Марі Тревельян, після чого буде переданий на розгляд парламенту.

Очікується, що в результаті угоди торгівля між країнами збільшиться на 10,4 млрд фунтів стерлінгів, що призведе до підвищення заробітної плати у Великобританії. Угода також має сприяти створенню нових можливостей для бізнесу в обох країнах.