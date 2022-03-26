Британия арестовала частные самолеты друга Абрамовича Швидлера
Правительство Британии арестовало два частных самолета, принадлежащих российскому олигарху Евгению Швидлеру, близкому другу Романа Абрамовича, который недавно попал под британские санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Два самолета находились под следствием в аэропортах Фарнборо и Биггин Хилл в течение трех недель.
В субботу министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что подписал новые постановления об аресте самолетов.
Также министр отметил, что друзьям Путина не следует "наслаждаться роскошью", пока в Украине гибнут невинные люди.
По словам правительства, его состояние Швидлера оценивается в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, а стоимость изъятых самолетов оценивается в 60 миллионов долларов.
"Внедрение этих последних мер - задержание российских частных самолетов на десятки миллионов фунтов показывает, что правительство не оставит камня на камне, лишая друзей Путина их роскошных игрушек", - сказал Шаппс.
Также задержан частный вертолет, принадлежащий российской фирме ООО "Геликон Групп".
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