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Британія заарештувала приватні літаки друга Абрамовича Швідлера

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Субота 26 березня 2022 22:42
Британія заарештувала приватні літаки друга Абрамовича Швідлера Російський бізнесмен Євген Швідлер (facebook.com)
Автор: Тетяна Самарук

Уряд Британії заарештував два приватні літаки, що належать російському олігарху Євгену Швідлеру, близькому другу Романа Абрамовича, який нещодавно потрапив під британські санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Два літаки перебували під слідством в аеропортах Фарнборо і Біггін Хілл протягом трьох тижнів.

В суботу міністр транспорту Британії Ґрант Шаппс заявив, що підписав нові постанови про арешт літаків.

Також міністр зазначив, що друзям Путіна не слід "насолоджуватися розкішшю", поки в Україні гинуть невинні люди.

За словами уряду, його статок Швідлера оцінюється в 1,2 мільярда фунтів стерлінгів, а вартість вилучених літаків оцінюється в 60 мільйонів доларів.

"Запровадження цих останніх заходів - затримання російських приватних літаків на десятки мільйонів фунтів показує, що уряд не залишить каменя на камені, позбавляючи друзів Путіна їхніх розкішних іграшок", - сказав Шаппс.

Також затримано приватний гелікоптер, що належить російській фірмі ТОВ "Гелікон Груп".

Раніше ми повідомляли, що Британія ввела санкції проти семи олігархів з РФ. У списку: Абрамович, Сечін і Дерипаска.

Також ми писали, що Іспанія заарештувала яхту російського олігарха, яку намагався затопити український моряк.

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