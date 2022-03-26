Британія заарештувала приватні літаки друга Абрамовича Швідлера

Уряд Британії заарештував два приватні літаки, що належать російському олігарху Євгену Швідлеру, близькому другу Романа Абрамовича, який нещодавно потрапив під британські санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Два літаки перебували під слідством в аеропортах Фарнборо і Біггін Хілл протягом трьох тижнів.

В суботу міністр транспорту Британії Ґрант Шаппс заявив, що підписав нові постанови про арешт літаків.

Також міністр зазначив, що друзям Путіна не слід "насолоджуватися розкішшю", поки в Україні гинуть невинні люди.

За словами уряду, його статок Швідлера оцінюється в 1,2 мільярда фунтів стерлінгів, а вартість вилучених літаків оцінюється в 60 мільйонів доларів.

"Запровадження цих останніх заходів - затримання російських приватних літаків на десятки мільйонів фунтів показує, що уряд не залишить каменя на камені, позбавляючи друзів Путіна їхніх розкішних іграшок", - сказав Шаппс.

Також затримано приватний гелікоптер, що належить російській фірмі ТОВ "Гелікон Груп".