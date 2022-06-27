Медведев угрожает "перекрыть кислород" странам Балтии из-за Калининграда

Российская Федерация может предпринять такие меры из-за запрета транзита грузов в Калининградскую области, которые "перекроют кислород" странам Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева для aif.ru.

По его словам, Москва не будет обращать внимание на объяснения Литвы, которая лишь исполняет решение Европейского союза о санкциях.

"Скажем прямо, ограничение транзита - часть той самой "войны по доверенности", которую Запад развязал против России. Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими", - подчеркнул Медведев.

Он уточнил, что часть возможных ответных шагов носит экономический характер и "способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия". Кроме того, не исключено принятие ассиметричных мер.