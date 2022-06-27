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Медведев угрожает "перекрыть кислород" странам Балтии из-за Калининграда

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Москва, Понедельник 27 июня 2022 20:41
Медведев угрожает "перекрыть кислород" странам Балтии из-за Калининграда Фото: замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев (facebook-com)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация может предпринять такие меры из-за запрета транзита грузов в Калининградскую области, которые "перекроют кислород" странам Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева для aif.ru.

По его словам, Москва не будет обращать внимание на объяснения Литвы, которая лишь исполняет решение Европейского союза о санкциях.

"Скажем прямо, ограничение транзита - часть той самой "войны по доверенности", которую Запад развязал против России. Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими", - подчеркнул Медведев.

Он уточнил, что часть возможных ответных шагов носит экономический характер и "способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия". Кроме того, не исключено принятие ассиметричных мер.

Напомним, ранее стало известно, что во исполнение санкций Евросоюза против России литовская сторона отрезала Калининградскую область от железнодорожных поставок товаров, на которые распространяются ограничения.

Подробнее в материале "Между Литвой и Россией разгорается скандал: что известно".

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Дмитрий Медведев Российская Федерация Калининград
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