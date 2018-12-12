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У Британії запустили процедуру вотуму недовіри Мей

Новини » Надзвичайні події    12.12.2018 - 10:23
У Британії запустили процедуру вотуму недовіри Мей
Фото: Тереза Мей (Getty Images)

Мей може втратити посади прем'єр-мінстра та лідера Консервативної партії

Британські депутати увечері 12 грудня проведуть голосування щодо винесення вотуму недовіри прем'єр-міністру Великої Британії Терезі Мей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Як зазначається, у голосуванні повинні взяти участь всі 316 депутатів від Консервативної партії (торі).

Щоб зберегти за собою і посаду партійного лідера, і крісло прем'єр-міністра, Мей досить, щоб за її лідерство висловилося більшість депутатів-консерваторів. Якщо це станеться, буде захищена від повторення цієї процедури протягом року.

У разі поразки глави уряду партії торі доведеться обрати нового лідера протягом наступних трьох місяців. Мей втратить посаду прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії. 

Нагадаємо, Мей перенесла голосування за Brexit в британському парламенті. Мей заявила, що почула думки про угоду, і виходячи з них можна сказати, що існує підтримка багатьох аспектів Brexit, але по "одному питанню - "страхувальному" плану по Північній Ірландії, існує велика й глибока стурбованість"

Раніше члени кабінету прем'єр-міністра Британії Терези Мей закликали її піти у відставку, якщо не буде підтримана угода по Brexit. Міністри вважають, що вірогідність запропонованої Мей угоди по Brexit "нульова".

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Новини України ВеликобританияТереза Мэй
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