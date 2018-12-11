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В Британии депутаты проведут дебаты из-за переноса голосования по Brexit

Новости » Политика    11.12.2018 - 03:30
В Британии депутаты проведут дебаты из-за переноса голосования по Brexit
Иллюстративное фото (en.wikipedia.org)

Идея проведения дебатов была поддержана лейбористами и консерваторами

Спикер палаты общин Джон Беркоу рассказал, что во вторник, 11 декабря, британские депутаты проведут экстренные трехчасовые дебаты из-за решения Терезы Мэй отложить голосование по документу, который определяет условия выхода Британии из ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предложение о проведении дебатов было подано лидером лейбористов Джереми Корбином. Он заявил, что не согласен с тем, что правительство решило изменить договоренности не спрашивая мнения у парламента.

"Не может правительство изменить в одностороннем порядке договоренности после того, как правительством был согласован график", - заявил Корбин.

Также он добавил, что эта идея была поддержана как членами Консервативной партии, так и лейбористами.

Напомним, Мэй перенесла голосование по Brexit в британском парламенте. Мэй заявила, что услышала мнения о сделке, и исходя из них можно сказать, что существует поддержка многих аспектов Brexit, но по "одному вопросу - "страховочному" плану по Северной Ирландии, существует обширная и глубокая обеспокоенность"

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