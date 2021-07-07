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В Британии зафиксировали максимум с конца января новых заражений коронавирусом

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Лондон, Среда 07 июля 2021 05:45
В Британии зафиксировали максимум с конца января новых заражений коронавирусом Фото: В Британии наибольшее с конца января число новых заражений коронавирусом (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Британии зафиксировали 28 773 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с 29 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Вместе с сообщением о новых заражениях говорится и о количестве смертельных случаев – 37 за сутки.

На фоне роста новых заражений министр здравоохранения Великобритании сообщил, что с 16 августа лицам, получившим двойную прививку, больше не нужно будет изолироваться после контакта с людьми, больными COVID.

Сообщается и о том, что в понедельник в Великобритании было введено 224 776 вакцин против коронавируса: 76962 первых и 147814 - вторых доз.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что с 19 июля обязательный масочный режим будет отменен. Британцам будет разрешено носить маски по собственному усмотрению. Кроме того, британский премьер предложил план ослабления карантина в Англии.

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