Британия отменяет обязательный масочный режим. Следующий шаг - снятие ограничений

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что с 19 июля обязательный масочный режим будет отменен. Британцам будет разрешено носить маски по собственному усмотрению.

С 19 июля ношение маски в людных местах не будет обязательным требованием, а людям лишь будут советовать надеть средство защиты. Однако это нововведение вызвало негативную реакцию со стороны руководителей регионов, которые призвали сохранить масочный режим в общественном транспорте и магазинах.

"Мы должны быть честны с самими собой, что, если мы не сможем открыть наше общество в ближайшие несколько недель, когда нам поможет приход лета и школьных каникул, мы должны спросить себя, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал Джонсон на брифинге.

Кроме того, британский премьер предложил план ослабления карантина в Англии. Так, он предлагает предпринять следующие шаги: