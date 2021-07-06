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Ситуация с COVID в мире стабилизировалась "на очень высоком уровне", - ВОЗ

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Вторник 06 июля 2021 02:26
Ситуация с COVID в мире стабилизировалась "на очень высоком уровне", - ВОЗ Фото: за последние несколько недель ситуация с заболеваемостью значительно улучшилась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Ситуация с распространением коронавируса в мире стабилизировалась"на очень высоком уровне". Ситуация лучше, чем несколько месяцев назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

По его словам, за последние несколько недель ситуация с заболеваемостью значительно улучшилась.

"Если посмотреть на график за последние несколько недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", - сказал Райан.

Он также считает, что ситуация с распространением коронавирусом сейчас лучше, чем два-три месяца назад.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что с 19 июля обязательный масочный режим будет отменен. Британцам будет разрешено носить маски по собственному усмотрению. Кроме того, британский премьер предложил план ослабления карантина в Англии.

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