ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Британії зафіксували максимум з кінця січня нових заражень коронавірусом

Новость на русском →
Лондон, Середа 07 липня 2021 05:45
У Британії зафіксували максимум з кінця січня нових заражень коронавірусом Фото: у Британії найбільша з кінця січня кількість нових заражень коронавірусом (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Британії зафіксували 28 773 нових випадки заражень коронавірусом Це найвищий показник з 29 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Разом з повідомленням про нові зараження йдеться і про кількість смертельних випадків - 37 за добу.

На тлі зростання нових заражень міністр охорони здоров'я Великобританії повідомив, що з 16 серпня особам, які отримали подвійне щеплення, більше не потрібно буде ізолюватися після контакту з людьми, хворими на COVID.

Повідомляється і про те, що в понеділок у Великобританії було введено 224 776 вакцин проти коронавірусу: 76962 перших і 147814 - других доз.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим буде скасований. Британцям буде дозволено носити маски на власний розсуд. Крім того, Британський прем'єр запропонував план ослаблення карантину в Англії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила термінову резолюцію щодо військ РФ біля України
Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила термінову резолюцію щодо військ РФ біля України
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні