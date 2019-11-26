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В Британии задержали еще одного подозреваемого по делу о трупах в грузовике

Новости » Общество     26.11.2019 - 05:25
В Британии задержали еще одного подозреваемого по делу о трупах в грузовике
Фото: грузовик, в котором обнаружили тела (PA MEDIA)

Мужчину задержали 25 ноября

Британская полиция задержала еще одного подозреваемого в ходе расследования гибели 39 вьетнамцев в прицепе грузовика в графстве Эссекс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что 36-летнего мужчину по подозрению во вступлении в сговор с целью торговли людьми, а также пособничестве нелегальной миграции задержали 25 ноября в лондонском отеле Dalston.

Ранее в Великобритании в ходе расследования еще одному мужчине предъявили обвинения. В полиции сообщили, что им оказался 23-летний уроженец Северной Ирландии Кристофер Кеннеди. Его обвиняют в сговоре с целью организации передвижения людей для их эксплуатации и оказания помощи нелегальной иммиграции.

23 октября в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами. По данным британских СМИ, температура в контейнере составляла -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела из фургона.

РБК-Украина сообщало, что по данным полиции, все погибшие в грузовике были вьетнамцами. Ранее полиция Вьетнама задержала двух человек, которых подозревают в причастности к торговле людьми.

Один из подозреваемых по делу гибели 39 мигрантов признался в сговоре В Британии появился еще один обвиняемый по делу о трупах в грузовике
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