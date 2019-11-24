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В Британии появился еще один обвиняемый по делу о трупах в грузовике

Новости » Общество     24.11.2019 - 16:14
В Британии появился еще один обвиняемый по делу о трупах в грузовике
Фото: полиция Великобритании (STV)

Им оказался 23-летний уроженец Северной Ирландии Кристофер Кеннеди

В Великобритании в ходе расследования гибели 39 вьетнамцев еще одному мужчине предъявили обвинения. Об этом сообщает полиция графства Эссекс.

В полиции сообщили, что им оказался 23-летний уроженец Северной Ирландии Кристофер Кеннеди. Его обвиняют в сговоре с целью организации передвижения людей для их эксплуатации и оказания помощи нелегальной иммиграции.

Напомним, сотрудники полиции Великобритании задержали жителя Северной Ирландии по подозрению к причастности к гибели 39 мигрантов из Въетнама в Эссексе.

23 октября в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами. По данным британских СМИ, температура в контейнере составляла -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела из фургона.

РБК-Украина сообщало, что по данным полиции, все погибшие в грузовике были вьетнамцами. Ранее полиция Вьетнама задержала двух человек, которых подозревают в причастности к торговле людьми. Задержание во Вьетнаме провели после того, как британская полиция арестовала четырех человек и объявила в розыск двух братьев из Северной Ирландии.

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