У Британії затримали ще одного підозрюваного у справі про трупи у вантажівці

Фото: вантажівка, в якому виявили тіла (PA MEDIA)

Чоловіка затримали 25 листопада

Британська поліція затримала ще одного підозрюваного у ході розслідування загибелі 39 в'єтнамців в причепі вантажівки в графстві Ессекс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наголошується, що 36-річного чоловіка за підозрою у вступ у змову з метою торгівлі людьми, а також пособництві нелегальної міграції затримали 25 листопада в лондонському готелі Dalston.

Раніше у Великобританії в ході розслідування ще одному чоловікові пред'явили звинувачення. У поліції повідомили, що ним виявився 23-річний уродженець Північної Ірландії Крістофер Кеннеді. Його звинувачують у змові з метою організації пересування людей для їх експлуатації та надання допомоги нелегальної імміграції.

23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері становила -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла з фургона.

РБК-Україна повідомляло, що за даними поліції, всі загиблі у вантажівці були в'єтнамцями. Раніше поліція В'єтнаму затримала двох осіб, яких підозрюють у причетності до торгівлі людьми.