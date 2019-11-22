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В Британии задержали еще одного подозреваемого по делу гибели 39 мигрантов

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 14:29
В Британии задержали еще одного подозреваемого по делу гибели 39 мигрантов
Фото: полиция Великобритании (STV)

23-летнего мужчину подозревают в заговоре с целью торговли людьми

Сотрудники полиции Великобритании задержали жителя Северной Ирландии по подозрению к причатности к гибели 39 мигрантов из Въетнама в Эссексе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщается, 23-летний мужчина был арестован полицией Темз-Вэлли от имени полиции Эссекса. Его подозревают в заговоре с целью торговли людьми и с целью оказания помощи незаконной иммиграции.

Напомним, 23 октября в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами. По данным британских СМИ, температура в контейнере составляла -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела из фургона.

РБК-Украина сообщало, что по данным полиции, все погибшие в грузовике были вьетнамцами. Ранее полиция Вьетнама задержала двух человек, которых подозревают в причастности к торговле людьми. Задержание во Вьетнаме провели после того, как британская полиция арестовала четырех человек и объявила в розыск двух братьев из Северной Ирландии.

Кроме того, во Въетнаме полиция арестовала восемь человек в связи с гибелью 39 человек в грузовике в Эссексе. Полиция расследует происшествие как инцидент с контрабандой, а не как случай торговли людьми.

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