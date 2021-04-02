В Британии выявили 30 случаев тромбозов после применения AstraZeneca
Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании выявило 30 случаев образования тромбозов у вакцинированных препаратом от коронавируса AstraZeneca. На прошлой неделе сообщалось о пяти случаях.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
22 случая связаны с тромбозом церебральных венозных синусов головного мозга, а остальные восемь - с другими тромбозами. Всего в Великобритании введено больше 18 млн доз препарата AstraZeneca. Регулятору неизвестно, чтобы такие же проблемы наблюдались после применения вакцины BioNTech и Pfizer.
Несколько стран отказались от применения AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, ВОЗ и EMA заявили о безопасности вакцины, после чего некоторые страны возобновили ее использование. 30 марта вакцина от компании AstraZeneca сменила название на Vaxzevria
Напомним, ранее в Германии приняли решение использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет.
Кроме того, немецкий регулятор вакцин заявил 30 марта, что зафиксировал 31 случай образования тромбов в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли.