В Британии выявили 30 случаев тромбозов после применения AstraZeneca

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании выявило 30 случаев образования тромбозов у вакцинированных препаратом от коронавируса AstraZeneca . На прошлой неделе сообщалось о пяти случаях.

22 случая связаны с тромбозом церебральных венозных синусов головного мозга, а остальные восемь - с другими тромбозами. Всего в Великобритании введено больше 18 млн доз препарата AstraZeneca. Регулятору неизвестно, чтобы такие же проблемы наблюдались после применения вакцины BioNTech и Pfizer.

Несколько стран отказались от применения AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, ВОЗ и EMA заявили о безопасности вакцины, после чего некоторые страны возобновили ее использование. 30 марта вакцина от компании AstraZeneca сменила название на Vaxzevria