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В Британии выявили 30 случаев тромбозов после применения AstraZeneca

Новина українською → Лондон, Пятница 02 апреля 2021 03:56
В Британии выявили 30 случаев тромбозов после применения AstraZeneca Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании выявило 30 случаев образования тромбозов у вакцинированных препаратом от коронавируса AstraZeneca. На прошлой неделе сообщалось о пяти случаях.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

22 случая связаны с тромбозом церебральных венозных синусов головного мозга, а остальные восемь - с другими тромбозами. Всего в Великобритании введено больше 18 млн доз препарата AstraZeneca. Регулятору неизвестно, чтобы такие же проблемы наблюдались после применения вакцины BioNTech и Pfizer.

Несколько стран отказались от применения AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, ВОЗ и EMA заявили о безопасности вакцины, после чего некоторые страны возобновили ее использование. 30 марта вакцина от компании AstraZeneca сменила название на Vaxzevria

Напомним, ранее в Германии приняли решение использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет.

Кроме того, немецкий регулятор вакцин заявил 30 марта, что зафиксировал 31 случай образования тромбов в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли.

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