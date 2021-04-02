В Британії виявили 30 випадків тромбозів після застосування AstraZeneca

Агентство по регулюванню лікарських засобів і медичних виробів Великобританії виявило 30 випадків утворення тромбозів у вакцинованих препаратом від коронавірусу AstraZeneca . Минулого тижня повідомлялося про п'ятьох випадках.

22 випадки пов'язані з тромбозом церебральних венозних синусів головного мозку, а решта вісім - з іншими тромбозами. Всього у Великобританії введено більше 18 млн доз препарату AstraZeneca. Регулятору невідомо, щоб такі ж проблеми спостерігалися після застосування вакцини BioNTech і Pfizer.

Кілька країн відмовилися від застосування AstraZeneca у зв'язку з випадками тромбозу після щеплень. Розробник препарату, ВООЗ та EMA заявили про безпеку вакцини, після чого деякі країни відновили її використання. 30 березня вакцина від компанії AstraZeneca змінила назву на Vaxzevria