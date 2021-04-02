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В Британії виявили 30 випадків тромбозів після застосування AstraZeneca

Новость на русском → Лондон, П'ятниця 02 квітня 2021 03:56
В Британії виявили 30 випадків тромбозів після застосування AstraZeneca Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Агентство по регулюванню лікарських засобів і медичних виробів Великобританії виявило 30 випадків утворення тромбозів у вакцинованих препаратом від коронавірусу AstraZeneca. Минулого тижня повідомлялося про п'ятьох випадках.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

22 випадки пов'язані з тромбозом церебральних венозних синусів головного мозку, а решта вісім - з іншими тромбозами. Всього у Великобританії введено більше 18 млн доз препарату AstraZeneca. Регулятору невідомо, щоб такі ж проблеми спостерігалися після застосування вакцини BioNTech і Pfizer.

Кілька країн відмовилися від застосування AstraZeneca у зв'язку з випадками тромбозу після щеплень. Розробник препарату, ВООЗ та EMA заявили про безпеку вакцини, після чого деякі країни відновили її використання. 30 березня вакцина від компанії AstraZeneca змінила назву на Vaxzevria

Нагадаємо, раніше в Німеччині прийняли рішення використовувати вакцину від коронавіруса компанії AstraZeneca тільки для громадян старше 60 років.

Крім того, німецький регулятор вакцин заявив 30 березня, що зафіксував 31 випадок утворення тромбів в мозку після вакцинації препаратом AstraZeneca. У дев'яти випадках люди померли.

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