ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Британии выступили против введения внутренних паспортов COVID-вакцинации

Новина українською → Лондон, Пятница 02 апреля 2021 16:31
В Британии выступили против введения внутренних паспортов COVID-вакцинации Фото: проверка цифрового паспорта вакцинации (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В парламенте Великобритании создали альянс, чтобы противостоять идее введения паспортов вакцинации для использования внутри страны. В альянс вошли более 70 членов парламента, включая 40 представителей консервативной партии, бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина, и нескольких либерал-демократов.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Позицию британских депутатов поддерживают несколько правозащитных организаций, включая Liberty, Big Brother Watch, Privacy International и Объединенный совет помощи иммигрантам (JCWI).

Ранее идею внутренних паспортов вакцинации выдвинуло правительство. Инициативу поддержал премьер-министр Британии Борис Джонсон, который рекомендовал ускорить тестирование этой системы.

По данным источников издания в британском правительстве, внутренние паспорта вакцинации могли бы использовать компании для ослабления мер по социальной дистанции на территории офисов.

Кроме того, власти допускают, что паспорта вакцинации можно использовать для посещения спортивных и культурных мероприятий.

Один из вариантов подтверждения здоровья граждан планируют опробовать 18 апреля, когда на стадионе Уэмбли пройдет полуфинал Кубка Англии. На него будет продано 4 тысяч билетов. Однако каждый посетитель должен будет предъявить отрицательный COVID-тест, сделанный не позднее чем за 24 часа до мероприятия, а после матча также необходимо будет сделать ПЦР-тест дома.

Депутаты считают, что предъявление паспортов вакцинации для посещения мероприятий внутри страны противоречат "британскому духу". Также, по их мнению, их введение обострит разногласие и дискриминацию в стране.

Напомним, правительство Великобритании рассматривает введение паспортов вакцинации для возобновления путешествий. Также они могут стать допуском для другой активности, которая сейчас ограничена или запрещена.

Кроме того, в Британии начали работу над созданием документа о COVID-вакцинации, который можно будет использовать для заграничных поездок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Великобритания паспорт вакцинация Коронавирус
NEWS
Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС
Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС
DAILY
Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов