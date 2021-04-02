У Британії виступили проти запровадження внутрішніх паспортів COVID-вакцинації

У парламенті Великобританії створили альянс, щоб протистояти ідеї введення паспортів вакцинації для використання всередині країни. До альянсу увійшли понад 70 членів парламенту, включаючи 40 представників консервативної партії, колишнього лідера лейбористів Джеремі Корбіна, і декількох ліберал-демократів.

Позицію британських депутатів підтримують кілька правозахисних організацій, включаючи Liberty, Big Brother Watch, Privacy International і Об'єднаний рада допомоги іммігрантам (JCWI).

Раніше ідею внутрішніх паспортів вакцинації висунув уряд. Ініціативу підтримав прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який рекомендував прискорити тестування цієї системи.

За даними джерел видання в британському уряді, внутрішні паспорти вакцинації могли б використовувати компанії для послаблення заходів щодо соціальної дистанції на території офісів.

Крім того, влада припускає, що паспорти вакцинації можна використовувати для відвідування спортивних і культурних заходів.

Один з варіантів підтвердження здоров'я громадян планують випробувати 18 квітня, коли на стадіоні "Уемблі" відбудеться півфінал Кубка Англії. На нього буде продано 4 тисяч квитків. Проте кожен відвідувач повинен буде пред'явити негативний COVID-тест, зроблений не пізніше ніж за 24 години до заходу, а після матчу також необхідно буде зробити ПЛР-тест вдома.

Депутати вважають, що пред'явлення паспортів вакцинації для відвідування заходів всередині країни суперечать "британському духу". Також, на їхню думку, їх введення загострить суперечності і дискримінацію в країні.