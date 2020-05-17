В Британии выделили 110 млн долларов, чтобы ускорить создание центра для вакцин

Правительство Великобритании выделило 110 миллионов долларов, чтобы ускорить создание нового центра по производству вакцин. Он должен будет начать работу летом 2021 года.

Об этом объявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в авторской статье, опубликованной в воскресенье газетой The Sunday Times.

"Я уже говорил раньше, что мы направим все имеющиеся ресурсы на поиск вакцины (от коронавируса, - ред.). У нас впереди еще очень долгий путь. Мы стоим во главе международных усилий по созданию препарата. Одно из наиболее перспективных исследований в этой области осуществляется в Соединенном Королевстве, на этих выходных мы объявляем о том, что выделим 93 млн фунтов на то, чтобы центр по производству вакцин и инновациям начал работать на 12 месяцев раньше намеченного срока", - написал он.

Центр должен был открыться в 2022 году. О проекте его создание объявили еще в 2019 году. Тогда был выделено 92 миллиона долларов. Еще 38 миллионов долларов будет направлено на то, чтобы как можно быстрее открыть производственное предприятие при центре, которое сможет уже летом этого года приступить к производству вакцины от коронавируса.

Как писало РБК-Украина, ученые из Оксфорда уверяют, что вакцина от коронавируса не будет дорогой. Адриан Хилл, директор Оксфордского института Дженнер, что занимается разработкой одной из наиболее перспективных вакцин, заявил, что ее доступность и низкая стоимость были заложены в проект с самого начала.

Напомним, во Франции назвали "неразумным" утверждение, что вакцина от COVID-19 появится в 2020 году. Называются сроки в 1,5 года. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разработку вакцины завершат в 2020 году, несмотря на скептические заявления ученых. При этом ранее он не был уверен, что вакцину сделают в такие сроки.