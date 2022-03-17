ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Британии есть "веские доказательства", что Путин стоит за военными преступлениями в Украине

Новина українською →
Лондон, Четверг 17 марта 2022 15:12
У Британии есть "веские доказательства", что Путин стоит за военными преступлениями в Украине Фото: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что имеются "очень, очень веские доказательства" военных преступлений, совершенных в Украине, и того, что за ними стоит президент России Владимир Путин. Однако она не назвала его военным преступником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент США Джо Байден в среду назвал Путина военным преступником. На вопрос, готова ли Великобритания повторить эти слова, Трасс сказала Радио BBC:

"Есть очень, очень веские доказательства того, что военные преступления были совершены и что за ними стоит Владимир Путин. В конечном итоге Международный уголовный суд должен решить, кто является военным преступником, а кто нет, а мы должны представить доказательства".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете