У Британии есть "веские доказательства", что Путин стоит за военными преступлениями в Украине

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что имеются "очень, очень веские доказательства" военных преступлений, совершенных в Украине, и того, что за ними стоит президент России Владимир Путин. Однако она не назвала его военным преступником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Есть очень, очень веские доказательства того, что военные преступления были совершены и что за ними стоит Владимир Путин. В конечном итоге Международный уголовный суд должен решить, кто является военным преступником, а кто нет, а мы должны представить доказательства".

Президент США Джо Байден в среду назвал Путина военным преступником. На вопрос, готова ли Великобритания повторить эти слова, Трасс сказала Радио BBC:

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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