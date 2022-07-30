В Британии требуют выдворить посольство РФ после призыва к казни украинских пленных

Депутат Лейбористской партии Британии Крис Брайант призвал власти Британии выдворить российское посольство после твита о пленных бойцах ССО "Азов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Брайанта в Twitter.

"Это должно быть незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву. Лиз Трасс (министр иностранных дел Британии - ред.), что вы собираетесь делать?", - написал депутат.