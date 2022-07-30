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Российские дипломаты призвали казнить украинских военных: у Зеленского отреагировали

Новина українською →
Лондон, Суббота 30 июля 2022 10:56
Российские дипломаты призвали казнить украинских военных: у Зеленского отреагировали Фото: российские дипломаты призвали казнить украинских военных (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Посольство России в Британии призывает казнить украинских военнослужащих полка "Азов" методом повешения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Twitter.

В сообщении посольства говорится, что украинские бойцы "заслуживают смерти, но не расстрела, а повешения".

"Они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти", - говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на заявление российской стороны.

"Россия – это страна-террорист. В 21 веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни методом повешения просто так - могут только дикари и террористы. РФ – государство-спонсор терроризма. Какие еще нужные доказательства?", - написал глава ОП Андрей Ермак в Telegram.

Как сообщалось, вчера ночью Россия умышленно нанесла удар по колонии в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные. Ракетный удар привел к многочисленным жертвам.

После трагедии российская сторона обвинила в обстреле украинскую армию.

Стоит отметить, что оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке. В Генштабе ВСУ заявили, что так враг пытается скрыть следы собственных преступлений.

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