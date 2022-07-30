У Британії вимагають видворити посольство РФ після заклику до страти українських полонених
Депутат Лейбористської партії Британії Кріс Брайант закликав владу Британії видворити російське посольство після твіту про полонених бійців ССО "Азов".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Брайанта в Twitter.
"Це має бути незаконно. Це заклик до військових злочинів. Час Великобританії відправити все російське посольство назад до Москви. Ліз Трасс (міністр закордонних справ Британії - ред.), що ви збираєтеся робити?", - написав депутат.
Нагадаємо, раніше посольство РФ у Британії закликало стратити українських військовослужбовців полку "Азов".
У повідомленні дипломатів країни-агресора говориться, що українські бійці "заслуговують смерті, але не розстрілу, а повішення".
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