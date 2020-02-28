В Британии сообщили о первом случае передачи коронавируса от человека человеку

При этом он заявил, что в Англии подтверждено уже 18 случаев заражения коронавирусом.

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Напомним, до этого в Европе коронавирус был зафиксирован в 23 странах - Нидерланды, Литва, Беларусь, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции.

Всего в мире коронавирус официально подтвержден в 50 странах. COVID-19 охватил все континенты мира, кроме Антарктиды.