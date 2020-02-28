У Британії повідомили про перший випадок передачі коронавіруса від людини до людини

При цьому він заявив, що в Англії вже підтверджено 18 випадків зараження коронавірусом.

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Нагадаємо, до цього в Європі коронавірус був зафіксований у 23 країнах - Нідерланди, Литва, Білорусь, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлю, Російської Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції.

Всього у світі коронавірус офіційно підтверджений в 50 країнах. COVID-19 охопила всі континенти світу, крім Антарктиди.