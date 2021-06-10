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Байден впервые встретился с Джонсоном: говорили о России

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Лондон, Четверг 10 июня 2021 21:18
Байден впервые встретился с Джонсоном: говорили о России Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели первую очную встречу. В ходе нее лидеры обсудили Китай, Иран и Россию.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

В частности, Байден и Джонсон обсудили важность отношений между Великобританией и США для защиты граждан, повышения процветания в обеих странах и продвижения ценностей по всему миру.

Они обсудили ряд вопросов внешней политики, включая Афганистан, Китай, Иран и Россию.

Основной темой переговоров Джонсона и Байдена были отношения США и Британии.

"Премьер-министр и президент обсудили важность отношений между Великобританией и США по защите наших людей, повышению благосостояния в обеих странах и продвижению наших ценностей по всему миру", - говорится в сообщении.

Джонсон и Байден подтвердили решение развивать сотрудничество дальше, расширяя торговлю и продвигаясь к будущему соглашению о свободной торговле между Великобританией и США.

"Отмечая важность не только коммерческих, но и человеческих связей между Великобританией и США, они также договорились работать над возобновлением поездок и продолжать обмениваться информацией, которая поможет победить распространение коронавируса в наших странах и на международном уровне", - говорится в сообщении.

Лидеры согласились, что ЕС и Великобритания несут ответственность за совместную работу и поиск прагматичных решений для обеспечения беспрепятственной торговли между Северной Ирландией, Великобританией и Республикой Ирландия.

Напомним, саммит G7 в Корнуолле будет проходить с 11 по 13 июня 2021 года. На нем будет присутствовать президент США, прибывший в Европу со своим первым зарубежным визитом.

Как писало РБК-Украина, Байден прилетел в Британию вчера вечером. Его самолет приземлился на военном аэродроме Милденхолл.

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