У Британії сьогодні стартує перший за час пандемії очний саміт G7: головні теми

Сьогодні в Британії стартує перший за два роки очний саміт "Великої сімки" (G7). Він пройде з 11 по 13 червня в Корнуоллі на південному заході країни.

Про те, що обговорюватимуть лідери країн G7 - в матеріалі РБК-Україна.

Як раніше було анонсовано, головними темами саміту повинні стати вакцинація проти коронавірусу, торгівля, клімат і розвиток інфраструктури.

Коронавірус

Очікується, що лідери країн "Великої сімки" оголосять про постачання вакцин від коронавірусу в країни з низькими доходами. Йдеться про постачання 1 млрд доз вакцин у 2022 році.

Таким чином політики хочуть допомогти провести вакцинацію 80% дорослого населення в усьому світі.

Росія - одна з головних тем

Таку заяву зробив днями глава Євроради Шарль Мішель

"Партнери G7 мають спільні погляди на руйнівні дії Росії. ЄС засуджує незаконні провокаційні і руйнівні дії Росії проти Євросоюзу, його держав-членів і за межами ЄС", - зазначив він.

Мішель додав, що ЄС вважає Росію стороною конфлікту у війні на Донбасі.

Зустріч з королевою

У перший день саміту лідери США, Великобританії, Канади, Італії, Франції, Німеччини, Японії та Європейського союзу візьмуть участь в урочистому прийомі за участю королеви Єлизавети II. Прийом відбудеться в критому ботанічному саду Проект "Едем" в Корнуоллі.

Байден і Джонсон вже провели переговори

Лідери США і Великобританії провели першу особисту зустріч 10 червня. Борис Джонсон назвав появу Джо Байдена в Білому домі "ковтком свіжого повітря".

Президент США і британський прем'єр підписали "Атлантичну хартію", яка закріплює прагнення двох країн спільно працювати над вирішенням основних світових проблем. За словами Байдена, мова йде про "основні виклики століття-кібербезпеку, нові технології, глобальне здоров'я і зміну клімату".

Візит Байдена

Як відомо, президент США 9 червня вирушив до Європи в рамках свого першого закордонного візиту. Він побуває, зокрема, і на саміті G7.

Якщо попередній президент Штатів Дональд Трамп пропонував запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт країн "Великої сімки", то Байден домовився про зустріч з Російський лідером після саміту - 16 червня в Женеві.