В Британии просят ЕС пересмотреть условия Brexit

В правительстве Британии заявили, что Европейский союз должен дать своему главному переговорщику мандат на пересмотр соглашения о выходе страны из блока, а иначе произойдет жесткий Brexit. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что правительственный секретарь по вопросам Brexit Стивен Баркли призвал в воскресенье ЕС разрешить своему главному переговорщику Мишелю Барнье пересмотреть условия предыдущего, провалившегося, договора о выходе из ЕС, иначе однозначно состоится Brexit без соглашения.

При этом Баркли отметил, что после выборов в Европейский парламент политические реалии в Европе изменились. А также подчеркнул, что, по словам Барнье, то пока нет никакой возможности обсуждать изменения к соглашению о Brexit, поскольку выход жестко ограничен инструкциями ЕС.

Напомним, ранее глава политики здравоохранения Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что британский парламент намерен в сентябре заблокировать выход Британии из Европейского союза без какого-либо соглашения.

Добавим, в конце июля стало известно, что для подготовки жителей Британии к жесткому Brexit британский премьер Борис Джонсон запустил крупнейшую правительственную кампанию со времен Второй мировой войны.